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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині водій відволікся на телефон і збив 8-річну дівчинку

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 273

 

Постраждалу дитину госпіталізували

4 березня, близько 11:20, у с. Вельбівка Великобудищанської громади Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмовано дитину.

Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Opel Corsa під керуванням 29-річного мешканця Миргородського району здійснив наїзд на 8-річну місцеву дівчинку. Травмовану дитину відвезли до Гадяцької міської лікарні.

 

Під час проведення слідчих дій поліціянти з'ясували, що водій автомобіля не мав водійського посвідчення на право керування транспортним засобом.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 287 (Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом) та ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження потерпілому) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, що вчора на Кременчуччині сталася жахлива ДТП, у результаті якої в автівці згоріли два молодики та неповнолітня дівчина.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: bazarmedia.info
Теги: ДТП постраждалі діти Вельбівка
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