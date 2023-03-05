Сьогодні на Полтавщині електроенергію не вимикатимуть

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 139

Жителів області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням

Сьогодні, 5 березня, НЕК «Укренерго» не довело ліміти споживання електричної потужності для Полтавської області. Тож графіки погодинних відключень електроенергії застосовувати не планують. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго». Жителів області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.

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