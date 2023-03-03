Кременчуцькі школярі вибороли 117 призових місць на обласному етапі Всеукраїнських олімпіад

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21 школяр з Кременчука представлятиме Полтавщину на всеукраїнському етапі

Кременчуцькі школярі вибороли 117 призових місць на обласному етапі Всеукраїнських олімпіад, які проходили в дистанційному форматі з 15 січня по 26 лютого. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Учасники з різних міст Полтавщини демонстрували свої знання у 16 предметах: астрономія, економіка, німецька та французька мови, біологія, правознавство, біологія, інформатика, географія, інформаційні технології, екологія, технології (трудове навчання), математика, англійська мова, хімія, фізика, українська мова, історія.

В обласному етапі брали участь 708 учасників, з яких 200 – із Кременчука. На всеукраїнському етапі Полтавщину представлятимуть 66 учнів, які посіли перші місця, з них 21 – кременчужани.

Фінальні етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад пройдуть в березні-квітні цього року в різних містах України офлайн (очно).