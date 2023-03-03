Нагородили рибалку та поліцейських, які витягли з крижаної пастки чоловіка з 5-місячним онуком

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 375

Вони врятували двох людей, які провалилися під кригу у Горішніх Плавнях

Заступники начальника поліції Полтавщини Борис Реутов та Максим Ахрамєєв вручили нагороди мешканцю Горішніх Плавнів Миколі Карпенку, сержанту поліції Івану Чикмарьову та капралу Богдану Мальцеву, які витягнули з крижаної «пастки» чоловіка з 5-місячною дитиною. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Нагадаємо, подія відбулася ввечері 4 лютого у затоці Барбара, що у Горішніх Плавнях – 46-річний дідусь із візочком з 5-місячною дитиною провалився під кригу. Першими, хто відгукнувся на крики про допомогу, був рибалка Микола Карпенко та працівники сектору реагування патрульної поліції відділу №2 Кременчуцького райуправління, які отримали виклик від очевидиці події.

Пенсіонер Микола Іванович пригадує, що наважився вийти на кригу, попри збільшення кількості підталин, бо почув сильний плач маленької дитини. Він був шокований, коли побачив у крижаній воді чоловіка з наляканим немовлям на грудях. Герой історії розповів:

- Поклавши на себе дитину, чоловік однією рукою тримався за лід. Коли я був неподалік від провалини, кинув йому інший кінець шарфа, але він сказав: «Ні, рятуй дитину!» і швидко підштовхнув до мене малюка.

Рятівник з дитиною на руках обережно (ледь не поповзом) дістався берега та віддав хлопчика поліцейським. Ті, своєю чергою, швидко передали немовля лікарям швидкої медичної допомоги. Щоправда, їм також довелося долати перешкоду. Капрал Богдан Мальцев розповів:

- Я пробіг з немовлям до «швидкої» метрів 200, бо не було проїзду для автомобіля. Дитина сильно плакала… Вже у «швидкій», коли ми зняли з хлопчика мокрий холодний комбінезон та відігріли, він заспокоївся.

Зусилля рятівників були винагороджені – завдяки швидким та злагодженим діям вдалося зберегти життя і здоров’я дитини та її дідуся. Нині з ними все гаразд.

За відважний вчинок та сміливість Микола Карпенко отримав подяку Головного управління Національної поліції в Полтавській області, а поліцейські – відзнаки «Знак пошани».