Минула зима була найтеплішою за два століття, що допомогло Україні вистояти проти ворога

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 281 Коментарів: 1

Навіть погода на нашому боці

Зима 2022/2023 років стала однією з найтепліших в Україні за останні два століття. Про це ідеться у статті доктора географічних наук Віктора Вишневського та директора Центральної геофізичної обсерваторії Андрія Куцого в «Урядовому кур'єрі».

Науковці зазначають, що минулої зими в Україні не фіксували ані сильних морозів, ані сильних снігопадів, ані ураганів.

— У Києві середня температура повітря торік у грудні становила -0,7°C, що помітно вище за норму 1991-2020 років -1,8°С. Січень 2023-го виявився навіть теплішим: його середня температура становила -0,3°C із нормою -3,2°С. Приблизно така сама температура була і в лютому -0,2°С, норма якого становить -2,3°С, — зазначають науковці.

Вони уточнюють, що лише двічі за зиму температура в Києві опускалася до -10°С і нижче. Мінімальну температуру (-10,9°С) зафіксовано 6 грудня 2022 року.

Повідомляється, що зима «рясніла температурними рекордами, а саме високою температурою, яку раніше ніколи не спостерігали».

— Особливо незвичною була температура повітря 1 та 2 січня, коли в столиці вона сягнула +13,2°С, — зазначають науковці.

Вони додають, що загалом за температурою повітря зима 2022/2023 років виявилася однією з найтепліших за всю історію спостережень із 1812 року.

— Принаймні вона увійшла до п'ятірки найтепліших, і це за період понад 200 років, — уточнюється в статті.

Автори говорять про порівняно невелику кількість опадів та висоту снігового покриву. У Києві найбільшу висоту снігового покриву (15 см) зафіксували 19 листопада.

Науковці додають, що зима «виявилася поблажливою» до українців і в плані небезпечних проявів погоди: хуртовин, сильного туману тощо.

Отже, цією зимою ворог хотів нас заморозити, але природа стала на бік України.