Минула зима була найтеплішою за два століття, що допомогло Україні вистояти проти ворога

Зима 2022/2023 років стала однією з найтепліших в Україні за останні два століття. Про це ідеться у статті доктора географічних наук Віктора Вишневського та директора Центральної геофізичної обсерваторії Андрія Куцого в «Урядовому кур'єрі».
Науковці зазначають, що минулої зими в Україні не фіксували ані сильних морозів, ані сильних снігопадів, ані ураганів.
Вони уточнюють, що лише двічі за зиму температура в Києві опускалася до -10°С і нижче. Мінімальну температуру (-10,9°С) зафіксовано 6 грудня 2022 року.
Повідомляється, що зима «рясніла температурними рекордами, а саме високою температурою, яку раніше ніколи не спостерігали».
Вони додають, що загалом за температурою повітря зима 2022/2023 років виявилася однією з найтепліших за всю історію спостережень із 1812 року.
Автори говорять про порівняно невелику кількість опадів та висоту снігового покриву. У Києві найбільшу висоту снігового покриву (15 см) зафіксували 19 листопада.
Науковці додають, що зима «виявилася поблажливою» до українців і в плані небезпечних проявів погоди: хуртовин, сильного туману тощо.
Отже, цією зимою ворог хотів нас заморозити, але природа стала на бік України.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер