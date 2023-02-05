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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях врятували чоловіка із немовлям, які провалилися під кригу

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 732

 На допомогу прийшли небайдужі містяни та поліція

4 лютого близько 17.00 у Горішніх Плавнях на Дніпрі ледь не сталося велике лихо. 46-річний дідусь із візочком з 5-місячною дитиною провалився під лід – і їх врятували.

Як повідомили в поліції Полтавщини, місцева жінка, що йшла поруч, почула, що хтось прохає про допомогу та одразу повідомила на «102».

«На місце події негайно прибув наряд групи реагування патрульної поліції відділу №2 Кременчуцького райуправління,  в складі сержанта поліції Івана Чикмарьова та капрала поліції Богдана Мальцева. Зі слів свідків та місцевого рибалки було встановлено, що під кригу провалився чоловік з дитячим візочком, де перебувала дитина», - йдеться в повідомленні.

Чоловік із дитиною у воді були на значній відстані від берега. На їх порятунок кинулися місцевий рибалка Микола Карпенко та поліцейські. Вони дістали з води чоловіка та дитину та передали медикам.

Обох – ушпиталили. 

 

Наразі  їх життю нічого не загрожує.

Поліція подякувала містянам за небайдужість та допомогу.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Горішні Плавні лід
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