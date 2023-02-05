У Горішніх Плавнях врятували чоловіка із немовлям, які провалилися під кригу

4 лютого близько 17.00 у Горішніх Плавнях на Дніпрі ледь не сталося велике лихо. 46-річний дідусь із візочком з 5-місячною дитиною провалився під лід – і їх врятували.
Як повідомили в поліції Полтавщини, місцева жінка, що йшла поруч, почула, що хтось прохає про допомогу та одразу повідомила на «102».
Чоловік із дитиною у воді були на значній відстані від берега. На їх порятунок кинулися місцевий рибалка Микола Карпенко та поліцейські. Вони дістали з води чоловіка та дитину та передали медикам.
Обох – ушпиталили.
Наразі їх життю нічого не загрожує.
Поліція подякувала містянам за небайдужість та допомогу.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер