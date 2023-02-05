У Горішніх Плавнях стався конфлікт між підлітками та чоловіком: відкрита кримінальна справа

Третього лютого у Горішніх Плавнях стався конфлікт між підлітками та чоловіком. У соцмережах розповсюдили інформацію, що після конфлікту 13-річного хлопця нібито побили та вивезли до лісу. Зараз хлопець – у лікарні зі струсом мозку, а поліція начебто не відкриває провадження щодо викрадення людини – тільки щодо тілесних ушкоджень.
У Кременчуцькому відділі поліції факт конфлікту підтвердили. За словами пресофіцерки Анни Васенко, всі обставини події встановлено. Відкрито кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження), вилучено транспортний засіб.
Факт викрадення дитини у поліції не підтвердили. Ведеться слідство.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер