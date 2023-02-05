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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях стався конфлікт між підлітками та чоловіком: відкрита кримінальна справа

Сьогодні, 10:52 Переглядів: 555

 Підлітків нібито побив чоловік та виліз до лісу

Третього лютого у Горішніх Плавнях стався конфлікт між підлітками та чоловіком. У соцмережах розповсюдили інформацію, що після конфлікту 13-річного хлопця нібито побили та вивезли до лісу. Зараз хлопець – у лікарні зі струсом мозку, а поліція начебто не відкриває провадження щодо викрадення людини – тільки щодо тілесних ушкоджень.

У Кременчуцькому відділі поліції факт конфлікту підтвердили. За словами пресофіцерки Анни Васенко, всі обставини події встановлено. Відкрито кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження), вилучено транспортний засіб.

«За попередньою інформацією, конфлікт стався через те, що діти кидалися сніжками у транспортний засіб. Водій зробив зауваження. З його слів, підлітки поводилися некоректно. Обидві сторони дали показання, проводиться судмедекспертиза тілесних ушкоджень», - повідомила Анна Васенко.

Факт викрадення дитини у поліції не підтвердили. Ведеться слідство.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Поліція Полтавщини, ілюстративне фото
Теги: конфлікт підлітки
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