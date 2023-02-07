68-річний рибалка з Горішніх Плавнів розповів, як рятував чоловіка із візком на льоду

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 812

Журналісти знайшли чоловіка, який минулої суботи врятував 46-річного дідуся із 5-місячним малюком. Нагадаємо, 4 лютого у Горішніх Плавнях на Дніпрі ледь не сталося велике лихо. Чоловік із візочком провалився під лід, але і його, і дитину врятували.

68-річний Микола Карпенко, місцевий рибалка, зізнається: не думав, що того дня його чекатиме таке випробовування. Та на щастя, усе обійшлося. Врятовані дякують чоловіку, а рідні — пишаються ним.

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