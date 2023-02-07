Розмір допомоги на поховання в Україні не збільшується вже шостий рік: яку суму надає ПФУ

Напередодні нового року Пенсійний фонд України затвердив розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні. На 2023 рік ця сума залишилась без змін та становить 4100 грн. Про це йдеться в постанові правління ПФУ від 26.12.2022 року № 29-1.
Зауважимо, що такий розмір допомоги на поховання було встановлено ще у 2017 році й після того ця сума виплати не змінювалася.
Це та допомога, яку виплачують у разі смерті «застрахованої особи», тобто людини, за яку роботодавець сплачував соціальні внески.
У разі смерті пенсіонера ситуація інша і допомога виплачується тим особам, які здійснили поховання. Її розмір дорівнює розміру двомісячної пенсії померлого.
У випадку смерті «військового» пенсіонера допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Згідно зі статтею 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», допомога на поховання у разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні, надається:
До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони:
Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).
Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер