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Розмір допомоги на поховання в Україні не збільшується вже шостий рік: яку суму надає ПФУ

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 369

 

Допомогу на поховання призначає та виплачує Пенсійний фонд близьким родичам померлої особи

Напередодні нового року Пенсійний фонд України затвердив розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні. На 2023 рік ця сума залишилась без змін та становить 4100 грн. Про це йдеться в постанові правління ПФУ від 26.12.2022 року № 29-1.

Зауважимо, що такий розмір допомоги на поховання було встановлено ще у 2017 році й після того ця сума виплати не змінювалася.

Це та допомога, яку виплачують у разі смерті «застрахованої особи», тобто людини, за яку роботодавець сплачував соціальні внески.

У разі смерті пенсіонера ситуація інша і допомога виплачується тим особам, які здійснили поховання. Її розмір дорівнює розміру двомісячної пенсії померлого. 

У випадку смерті «військового» пенсіонера допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», допомога на поховання у разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні, надається:

  • дружині (чоловіку);
  • дітям, братам, сестрам та онукам, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачам професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з-поміж осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, — до 23 років;
  • батьку, матері;
  • діду, бабі за прямою лінією спорідненості.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони:

  • були на повному його утриманні;
  • одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ допомога поховання пенсіонери
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