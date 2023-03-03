Чи справді часник може допомогти організму протистояти вірусам та бактеріям

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 126

Одним із популярних народних лікарських засобів є часник, який буцімто може захистити організм людини від бактерій та вірусів. Але чи насправді він може допомогти не захворіти чи швидше одужати від застуди? Відповідь: можливо, але поки це не доведено.

Роз'яснення дає Міністерство охорони здоров'я України. Численні статті в інтернеті посилаються на різні дослідження про антибактеріальні та противірусні властивості часнику або добавок із ним. Проблема полягає в тому, що якість майже всіх цих досліджень дуже низька, а кількість людей, які брали в них участь, занадто мала, щоб робити з них серйозні наукові висновки.

Часник – це чудовий продукт, який містить марганець, вітамін B6, вітамін С, селен та ще безліч корисних речовин. Також в його складі є аліцин – рідина, яка, можливо, допомагає людині боротися з бактеріями та вірусами. Вчені все ще продовжують вивчати це питання.

Тому якщо ви любите часник, сміливо додавайте його до свого раціону. Але пам’ятайте, що часник може і зашкодити, – мовиться у повідомленні.

Обережним із часником слід бути людям із рефлюксною хворобою – у них він може викликати печію. А також людям, які приймають ліки, що розріджують кров. Часник має схожий ефект, і можуть виникнути проблеми зі згортанням крові.

А от якщо ви хочете запобігти застуді, то частіше мийте руки з милом, провітрюйте приміщення, уникайте натовпів та дотримуйтеся дистанції з іншими людьми.

У МОЗ зазначають, що, на жаль, вірусів, які викликають гострі респіраторні захворювання, занадто багато, щоб від кожного з них зробити вакцини. Зате існують вакцини від вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, які є найнебезпечнішими з них. Тому варто зробити щеплення, щоб захиститися хоча б від них.