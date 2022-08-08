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Здоров'я

Плутаємо з харчовим отруєнням: що варто знати про ротавірусну інфекцію

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 792

 

Ні, ви нічого такого не з’їли!

В Україні звикли називати такі неприємні штуки як діарея, блювання та болі в животі загальною фразою — «щось не те з’їв» або «отруєння». Проте, за даними МОЗ, насправді дуже часто «отруєнням» люди називають вірусні інфекції. Одним із найрозповсюдженіших вірусів, який завдає нам такого клопоту, є ротавірус.

Ротавірусна інфекція — одна з найчастіших причин тяжкої діареї, особливо у дітей. Її спричиняє ротавірус. Це дуже заразний вірус і особливо часто він зустрічається у дітей. До того, як наука винайшла вакцину, більшість дітей віком до 5 років була інфікована ротавірусом хоча б один раз.

Як правило, інкубаційний період триває 2 дні. І часто люди дійсно пов’язують неприємні симптоми із замовленням піци чи походом у суші-ресторан.

Симптоми наступні:

  • діарея, яка триває понад 24 години;
  • висока температура (часто понад 38.9 градусів);
  • часте блювання;
  • часто ознаки зневоднення (млявість, плач без сліз у дитини, відсутність сечовипускання тощо).

У першу чергу ротавірус передається фекально-оральним шляхом, якщо дитина, наприклад, не помила руки після туалету або облизала іграшку у вже інфікованої дитини на майданчику. Є дані, що ротавірус може жити на поверхнях до декількох днів.

Найбільш небезпечним в ротавірусній інфекції є саме зневоднення. Немає якогось особливого лікування, але вкрай важливо відпоювати дитину. В ідеалі для цього потрібні електроліти – спеціальні розчини, які відновлюють водно-електролітний баланс. Наприклад, регідрон або хумана. Вони мають специфічний смак, тому якщо маленька дитина відмовляється їх пити, краще відпоїти хоч чимось, але запобігти зневодненню.

Бувають випадки, коли в домашніх умовах зі зневодненням, яке спричинює ротавірусна інфекція, не впоратись і людина може потребувати госпіталізації. Особливо в групі ризику — немовлята.

Серед найбільш тривожних симптомів:

  • відсутність сечовипускання;
  • плач без сліз;
  • сильна млявість.

Саме тому немовлятам варто отримати щеплення проти ротавірусної інфекції. Зараз в Україні доступні дві вакцини від ротавірусної інфекції у формі крапель для дітей:

  • перша — передбачає дві дози у віці від 6 до 24 тижнів;
  • друга — три дози у віці від 6 до 32 тижнів.

Чи можна відрізнити харчове отруєння від ротавірусної інфекції?

Це далеко не завжди легко зробити суто симптоматично, проте деякі відмінності можуть бути. Наприклад, коли саме починаються симптоми: якщо з ротавірусною інфекцією це, як правило, 48 годин, то харчове отруєння може стартувати й через кілька годин після того, як ви з’їли зіпсовану їжу. Часто харчове отруєння спричиняють бактерії, вам можуть знадобитись антибіотики, а у важчих випадках – анатоксини. Наприклад, при ботулізмі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ротавирус інфекційні захворювання отруєння симптоми діти вакцинація
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