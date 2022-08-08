Більше половини українців ідентифікують себе саме з ПЦУ: опитування

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Упродовж 6-20 липня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» щодо релігійної самоідентифікації українців. За результатами опитування, серед православних 54% відносять себе до Православної церкви України, і лише 4% залишаються прихильниками УПЦ (МП)

Спочатку респондентам ставили запитання «До якої конфесії або релігії, якщо така є, Ви себе відносите?» Далі, якщо людина відповідала, що вважає себе православною, ставили додаткове запитання «А до якої саме Православної Церкви Ви себе зараховуєте?», пропонуючи два варіанти відповіді: ПЦУ чи УПЦ (МП). Варіант «Православна Церква без конкретизації» не зачитувався, але міг бути відмічений, якщо сам респондент на цьому наполягав.

По-перше, з'ясувалося, що переважна більшість українців продовжує себе ідентифікувати як православні (72%). По-друге, серед Православних Церков безумовно «лідирує» Православна Церква України. Так, 54% опитаних зараховують себе саме до ПЦУ і лише 4% зараз ідентифікують себе з УПЦ (МП). Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації Патріархату. По-третє, порівняно з 2021 роком частка тих, хто ідентифікує себе з ПЦУ, зросла з 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з церквами московського патріархату.

У всіх регіонах найбільше людей ідентифікують себе саме з православ’ям, а також – з Православною Церквою України (від 59% у Центрі до 42% на Сході). З УПЦ (МП) ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону (навіть на Сході і Півдні – лише 5-6%). Водночас із Заході на Схід з 6% до 26% зростає частка тих, хто вважає себе православним, але не зараховує до жодного Патріархату.

Також можна звернути увагу, що із Заходу на Схід з 4% до 17% зростає частка атеїстів.

Навіть серед російськомовних етнічних росіян 36% зараховують себе до саме ПЦУ, у той час як до УПЦ (МП) – 13%.

Прихильники ПЦУ переважають серед усіх вікових категорій.

Доцільно звернути увагу, що серед більш молодих більше атеїстів – 22% серед 18-29 річних. Серед 30-39 річних їх уже 12%, а в старших вікових категоріях – ще менше.

Заступник директора Київського міжнарожного інституту соціології Антон Грушецький так прокоментував результати опитування:

- У цьому опитуванні ми вивчали саме самоідентифікацію респондента. Іншими словами, респондент може ходити до іншої Церкви (наприклад, тому що в його населеному пункті інших варіантів немає) чи взагалі не відвідувати будь-яку, але в питанні самоідентифікації робити певне «політичне» рішення (звідси і жарти про «атеїстів Київського Патріархату»). Ми бачимо, що хоча Українська Православна Церква (Московського Патріархату) зберігає фактичний контроль над більшістю парафій, але водночас у свідомості українців вона зазнала значних репутаційних втрат (зрозуміло, через асоціації з російським агресором). Навіть нещодавні рішення, спрямовані на зменшення асоціації з росією, щонайменше зараз не допомагають УЦП (МП) повернути хоча б частину попередньої прихильності. І, скоріше за все, без радикальних (у сприйняття населення) рішень з «українізації» Церкви, ситуація для УПЦ (МП) істотно не покращиться найближчим часом.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.