Пішов з Гента, щоб повернутися в Гент: Роман Безус підписав контракт із Омонією

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 486

Роман Безус став гравцем кіпрської Омонії. 31-річний вихованець футболу Кременчука перейшов до 21-разового чемпіона Кіпра з бельгійського Гента на правах вільного агента.

Безус витупав у Бельгії упродовж останніх 6 років - по три за Сент-Трюйден і Гент. У минулому сезоні за буйволів хавбек провів 36 матчів.

Омонія є 21-разовим чемпіоном Кіпру і 15-разовим володарем Кубка. Минулий сезон склався для зелених неоднозначно - всього 8 місце у лізі, але перемога у Кубку. Завдяки перемозі в Кубку Омонія відібралася до плей-офф Ліги Європи, де на них очікує Гент. Таким чином, Безус 18 серпня повернеться у знакове для себе місто, де зіграє проти колишньої команди.



