Військові отримали подарунок, на який збирали всім Кременчуком

Для кременчуцьких військових передали тепловізор на який збирали всім містом. Військові дякують за тепловізор та підтримку наших військових. Все буде Україна!
Нагадаємо, що до редакції Телеграфа звернувся військовий, їм для ефективної роботи потрібен тепловізор. Чоловік разом із побратимами та небайдужими кременчужанами зібрали половину суми. Другу частину коштів зібрали на картку директора ВД «Приватна газета» та власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергія Кулясова. Кременчужани всього за два дні змогли докинути грошей та допомогти з бридбанням тепловізора.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер