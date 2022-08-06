Розпаковка: тепловізор, на який зібрали кошти кременчужани, вже забрали з «Нової пошти»

Директор ВД «Приватна газета» та власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов показав, як виглядає тепловізор для військових зі 107 бригади, на який зібрали найже 52 тис. грн кременчужани. На своїй сторінці у фейсбуці Сергій Кулясов написав, що вже забрав пристрій з «Нової пошти».
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер