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Кременчук, Допомога військовим

Розпаковка: тепловізор, на який зібрали кошти кременчужани, вже забрали з «Нової пошти»

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 86

 

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Директор ВД «Приватна газета» та власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов показав, як виглядає тепловізор для військових зі 107 бригади, на який зібрали найже 52 тис. грн кременчужани. На своїй сторінці у фейсбуці Сергій Кулясов написав, що вже забрав пристрій з «Нової пошти».

Тема з тепловізором закрита: кременчужани швидко зібрали кошти для військових
Как и обещал, розпакоУка! Тепловизор для наших бойцов вчера, во время потопа, забран с НП, сумма оплат вышла дороже (страховка, перевод, доставка). Мы справились. Слава Украине! – йдеться у дописі.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: допомога військові тепловізор
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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