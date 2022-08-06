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Надзвичайні новини, Полтавщина

На перехресті вулиць Шевченка та Троїцької водій збив 13-річну дівчинку

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 252

 

Аварія сталася вчора близько 16.00

5 серпня близько 16.00 на перехресті вулиць Шевченка та Троїцької 69-річний водій авто Hyundai наїхав на 13-річну дівчинку, інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

Неповнолітня пішохідка отримала травми, її госпіталізували до дитячої лікарні Кременчука.

За даним фактом слідчий підрозділ Кременчуцького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Цього ж дня, 5 серпня, близько 19.10 у місті Хоролі на вулиці Молодіжній 39-річний водій автомобіля Opel збив пішохідку. 52-річну жінку з травмами забрали до місцевої районної лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ відділення №2 (Хорол) Лубенського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.  

Наразі обставини та причини обох ДТП з’ясовує слідство.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП травми неповнолітня дитина пішоходи Хорол
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