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Кременчук, Воїни світла

Загинув воїн з Горішніх Плавнів Олександр Федорчук

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 389

 

Поховали військового на місцевому цвинтарі

Вчора, 5 серпня, у Горішніх Плавнях попрощалися зі старшим солдатом Олександром Федорчуком (19.03.79 – 03.08.22). Військовий понад 5 місяців боронив Україну після повномасштабного наступу рф. 1 серпня Олександр після артилерійського обстріл касетними снарядами отримав поранення біля населеного пункту Травневе Бахмутського району Донецької області. Чоловіка доставили до лікарні Дніпра, проте попри всі старання лікарів Олександр помер.

Народився Олександр 19 березня 1979 року у Комендантівці Кременчуцького району поблизу Горішніх Плавнів. Після закінчення 9 класів навчався у гадяцькому аграрному училищі. У 1997-1998 роках проходив строкову військову службу у лавах Збройних Сил України. З 2001 до 2008 року працював на Полтавському ГЗК, згодом працював на підприємствах «Кредо» та «Ферошлях». Останні 10 років працював у товаристві «Ферострой». У 2014-2015 роках захищав територіальну цілісність на сході України. З 24 лютого був мобілізований після повномасштабного наступу російської федерації.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Горішні Плавні
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