У Кременчуці п'яний водій двічі намагався втекти від патрульних – на авто і пішки

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 259

У Кременчуці п'яний водій двічі намагався втекти від патрульних – на авто і пішки, повідомляє патрульна поліція міста.

Учора, 5 серпня, на службовий планшет патрульних надійшов виклик про порушення правил дорожнього руху водієм ВАЗу. Патрулюючи на вулиці Миру, копи помітили зазначений автомобіль. Сигнал про зупинку керманич ігнорував, навпаки пришвидшував швидкість.

Після зупинки охоронці порядку помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Почувши це, останній намагався втекти з місця події, після чого його затримали. Пройти огляд на стан сп'яніння містянин категорично відмовився, оскільки, за його словами, він не керував автівкою.

До того ж охоронці порядку з'ясували ще й те, що у керманича відсутнє посвідчення водія відповідної категорії, відповідно він зовсім не мав права керувати машиною.

На чоловіка поліцейські склали адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування з ознаками сп'яніння), за ст. 122-2 (Невиконання водієм вимог про зупинку), за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та за ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП.