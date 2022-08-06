МЗС анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, серед яких Юрій Шаповалов

Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень, передає «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Серед цих народних депутатів є і кременчужанин Юрій Шаповалов.
За словами джерел УП, президент Володимир Зеленський злиться, що депутати катаються за кордон у час війни, не маючи там важливих справ.
Серед тих, кому анулювали документ, перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер