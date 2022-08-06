Граната в рюкзаку, набої і тротил у помешканні: на Полтавщині копи знайшли незаконну зброю

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 303

Чоловікам, у яких це знайшли, загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Минулої доби правоохоронці викрили трьох мешканців Миргородського району у зберіганні боєприпасів та вибухівки без передбаченого законом дозволу. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.

Так, під час огляду домогосподарства 42-річного жителя Шишацької тергромади слідчі вилучили тротил. А у квартирі 23-річного жителя Миргорода слідчі спільно з оперативниками та спеціалістами-криміналістами знайшли набої. У Лохвицькій тергромаді поліцейські сектору реагування патрульної поліції виявили гранату в рюкзаку 43-річного місцевого жителя. Вилучені під час слідчих дій речові докази спрямовані на судову експертизу.

Щодо кожного виявленого факту слідчі поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (Зберігання бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. У процесі досудового розслідування слідчим належить з’ясувати мотиви зберігання боєприпасів та вибухівки, а також джерело їх походження. Санкція кримінальної норми передбачає покарання – від 3 до 7 років позбавлення волі.