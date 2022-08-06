Кременчуцьких переселенців запрошують до театру – взяти участь у постановках

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Переселенців, які оселились у нашому місті, запрошують взяти участь у постановках вистав театру «Арлекін». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила режисерка театру Тетяна Широка.

До нашого міста приїхали люди, які вирішили перечекати поки не скінчаться воєнні події. Запрошую скоротити час, пізнати нове, познайомитись з новими друзями та розширити свій світогляд. Запрошую взяти участь у постановках вистави в нашому народному театрі «Арлекін». Вік необмежений! - написала вона.

Приходити у суботу, 12.00-14.00. Адреса: вул. Майора Борищака, 12 (Цюрупи), центр міста. Довідки за тел. 067 929 69 13.

Зазначимо, театр «Арлекін» існує у Кременчуці більше 25 років та поставив не один десяток вистав, завоював багато нагород на різноманітних конкурсах.