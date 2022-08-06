За 5 місяців повномасштабної війни зникло понад 4 тисячі дітей

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За час широкомасштабної війни Національна поліція України: отримала та опрацювала близько 3,8 млн. звернень від громадян. Про це повідомив керівник Національної поліції України Ігор Клименко.

Зареєструвала більше 119 тис. злочинів. Це на 4% менше, ніж минулоріч. У майже 40 тис. кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри.

Розпочала понад 26,5 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками.

Відкрила більше 1100 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 189 осіб - в статусі підозрюваних. 93 обвинувальних акти уже передано в суди.

Задокументувала понад 28,6 тис. майнових злочинів, з яких більше 27,5 тис. – крадіжки. Більш як 7,2 тис. підозрюваних осіб встановлено.

Виявила під час перевірки на блокпостах 460 розшукуваних та більше 3,5 тис. підозрілих осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності. А також понад 1,4 тис. транспортних засобів, які перебували у розшуку.

Знайшла 4142 зниклі дитини. 211 дітей ще розшукуємо. Всього внаслідок обстрілів та бойових дій 359 дітей загинуло та більше 700 травмовано.

Зареєструвала понад 30 тис. ДТП. Кількість аварій зменшилася більш ніж у 2,5 рази. Поменшало на 30% смертей на дорогах – 917 осіб загинули внаслідок автопригод.

Заблокувала понад 4,7 тис. ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 34,5 млн користувачів.

Цей перелік результатів далеко не повний. Наші поліцейські гідно виконують поставлені завдання на всіх напрямках роботи.

І кожен на своєму місці, своєю щоденною працею доводить, що сила українців – в єдності та відданості