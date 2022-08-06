Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Надзвичайні новини

За 5 місяців повномасштабної війни зникло понад 4 тисячі дітей

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 186

 

23 тижні тримаємо стрій 

За час широкомасштабної війни Національна поліція України: отримала та опрацювала близько 3,8 млн. звернень від громадян. Про це повідомив керівник Національної поліції України Ігор Клименко. 

Зареєструвала більше 119 тис. злочинів. Це на 4% менше, ніж минулоріч. У майже 40 тис. кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозри.

Розпочала понад 26,5 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями рф та їх пособниками.

Відкрила більше 1100 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 189 осіб - в статусі підозрюваних. 93 обвинувальних акти уже передано в суди.

Задокументувала понад 28,6 тис. майнових злочинів, з яких більше 27,5 тис. – крадіжки. Більш як 7,2 тис. підозрюваних осіб встановлено.

Виявила під час перевірки на блокпостах 460 розшукуваних та більше 3,5 тис. підозрілих осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності. А також понад 1,4 тис. транспортних засобів, які перебували у розшуку.

Знайшла 4142 зниклі дитини. 211 дітей ще розшукуємо. Всього внаслідок обстрілів та бойових дій 359 дітей загинуло та більше 700 травмовано.

Зареєструвала понад 30 тис. ДТП. Кількість аварій зменшилася більш ніж у 2,5 рази. Поменшало на 30% смертей на дорогах – 917 осіб загинули внаслідок автопригод.

Заблокувала понад 4,7 тис. ворожих інформканалів із загальною аудиторією більше 34,5 млн користувачів.

Цей перелік результатів далеко не повний. Наші поліцейські гідно виконують поставлені завдання на всіх напрямках роботи.

І кожен на своєму місці, своєю щоденною працею доводить, що сила українців – в єдності та відданості 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх