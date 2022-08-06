У КРВА повідомили про можливість віялових відключень електроенергії взимку

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 116

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У Кременчуці та районі активно готуються до непростого опалювального сезону 2022/23. Задля недопущення віялових відключень електроенергії районна влада опрацьовує алгоритми роботи мереж у пікові періоди. Про це розповів Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

У рамках цих приготувань КРВА провела нараду з представниками 7 підприємств, які споживають найбільше електроенергії щодо мінімізації навантаження на мережі в опалювальний період.

І хоча такі обговорення проводяться вже майже 20 років, все ж через повномасштабну війну загроза віялових відключень серйозна як ніколи. Тому представники КРВА та відповідних підприємств обговорили графіки можливого обмеження ними споживання електроенергії у пікові години.

- Під час наради обговорили проблеми, які можуть виникнути. Дійшли спільної згоди. Це дасть змогу в непередбачуваних ситуаціях зменшити споживання електроенергії цими підприємствами, що унеможливить віялові відключення населення від електропостачання, - розказав Артем Даценко.