У КРВА повідомили про можливість віялових відключень електроенергії взимку

Розповіли також і про те, як цього уникнути
У Кременчуці та районі активно готуються до непростого опалювального сезону 2022/23. Задля недопущення віялових відключень електроенергії районна влада опрацьовує алгоритми роботи мереж у пікові періоди. Про це розповів Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.
У рамках цих приготувань КРВА провела нараду з представниками 7 підприємств, які споживають найбільше електроенергії щодо мінімізації навантаження на мережі в опалювальний період.
І хоча такі обговорення проводяться вже майже 20 років, все ж через повномасштабну війну загроза віялових відключень серйозна як ніколи. Тому представники КРВА та відповідних підприємств обговорили графіки можливого обмеження ними споживання електроенергії у пікові години.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер