У Кременчуці зменшилась кількість щеплень від поліомієліту серед дітей

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 138

У Кременчуці діти можуть безкоштовно зробити щеплення від поліомієліту.

Зменшення кількості щеплень проти поліомієліту викликає занепокоєння у національної тренерки з імунізації та заступниці директора Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Надії Боровик. Вона нагадує, як рік назад через поліомієліт паралізувало двох дітей: півторарічне маля на Рівненщині та 12-річну дівчинку на Закарпатті. В обох випадках батьки відмовились від щеплень через релігійні переконання.

Поліомієліт — тяжке інфекційне захворювання, спричинене вірусом, що вражає нервову систему і спричиняє параліч. Навіть після інтенсивного лікування вражені нерви та м’язи не відновлюються, а близько 5% хворих помирають. Вірус потрапляє до організму через брудні руки. Хворіють і дорослі, і діти. Недуга розвивається через 4-35 днів після зараження. Близько 70% інфікованих людей переносять поліомієліт безсимптомно, але слугують джерелом зараження для інших. Ліків від цієї хвороби наразі не існує.

В Україні щеплення від поліомієліту входять у перелік обов’язкових і гарантованих державою. Їх роблять безкоштовно у закладах надання первинної медичної допомоги. Дитина має отримати 6 доз вакцини: у 2, 4, 6, 18 місяців та 6 і 14 років.

На сьогодні спалахів цієї хвороби у Кременчуці немає. Але через війну кількість звернень за щепленням значно знизилась. Наразі відсоток вакцинованого населення Кременчука відповідно до календаря профілактичних щеплень за І півріччя 2022 року становить:

ІПВ (інактивована вакцина проти поліомієліту до 1 року) – 40%;

ОПВ (оральна вакцина проти поліомієліту в 6 років) – 38,9%;

ОПВ (оральна вакцина проти поліомієліту в 14 років) – 35,6%.

Інактивованою вакциною (ІПВ) заклади охорони здоров’я у Кременчуці забезпечені в повному обсязі. Щодо живої вакцини (ОПВ), то наразі місто очікує поставку. Усі вакцини, котрі застосовуються для профілактики поліомієліту, зареєстровані та мають відповідні сертифікати.

Щоб зробити щеплення — зверніться до сімейного лікаря. Не зволікайте з вакцинацією, від цього залежить здоров'я вашої дитини!