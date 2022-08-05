Кременчуцькі діти можуть показати себе на фестивалі мистецтв «Кременчук збирає таланти»

Громадська організація «На крилах надії України» запрошує юних кременчужан стати учасниками двотурового творчого фестивалю мистецтв «Кременчук збирає таланти». Про це йдеться на сторінці ГО у фейсбуці.
Номінації фестивалю:
Вікові групи – від 8 до 15 років.
Конкурс талантів є двотуровим:
Перший тур відбудеться 8 серпня з 11.00 до 13.00 та 9 серпня з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Першотравнева, буд. 33, 2 під'їзд, 1 поверх, кімната 4. Конт. тел.: 050-594-88-14.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер