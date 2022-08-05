Кременчуцькі діти можуть показати себе на фестивалі мистецтв «Кременчук збирає таланти»

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 55

Перший тур відбудеться 8 і 9 серпня

Громадська організація «На крилах надії України» запрошує юних кременчужан стати учасниками двотурового творчого фестивалю мистецтв «Кременчук збирає таланти». Про це йдеться на сторінці ГО у фейсбуці.

Номінації фестивалю:

вокал (пісні українською мовою),

хореографія,

розмовне мистецтво (вірші, байки українською мовою).

Вікові групи – від 8 до 15 років.

Конкурс талантів є двотуровим:

1 тур (відбірковий) – оргкомітет переглядає, прослуховує учасників і приймає рішення про реєстрацію і допуск їх до заключного туру;

2 тур (заключний) – виступ учасників і церемонія нагородження.

Перший тур відбудеться 8 серпня з 11.00 до 13.00 та 9 серпня з 11.00 до 13.00 за адресою: вул. Першотравнева, буд. 33, 2 під'їзд, 1 поверх, кімната 4. Конт. тел.: 050-594-88-14.