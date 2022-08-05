На вихідних у Кременчуці буде спекотно, але можливий дощ

Сьогодні, 21:36 Переглядів: 92

Опади можуть випасти у суботу, у неділю буде виключно сонячно

Незважаючи на дощовий тиждень, погода у вихідні почне стабілізуватися – грози з дощами відступлять. І на зміну їм прийде літня спека.

Ventusky прогнозує виключно суху погоду у цей вікенд. Хмари майже не з'являться у кременчуцькому небі протягом вихідних, а температурний максимум може досягти +31°С.

А от Sinoptik попереджає про дощ з грозою у другій половині дня у суботу, 6 серпня, близько 15.00. Проте він не буде тривалим і до вечора має скінчитися. Неділя, 7 серпня, стане виключно ясним днем. Повітря прогріється до позначок +19...31°С.

Gismeteo також обіцяє невеликий дощ у суботу, 6 серпня, але ввечері. І без грозового компонента. Загалом вихідні будуть сонячними. Стовпчики термометрів покажуть від +19°С до спекотних +34°С (у неділю)!