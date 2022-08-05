Медогляд проходити треба, незважаючи на навчання онлайн

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 152

Під час сьогоднішнього брифінгу з начальником Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним журналісти запитали, чи не планують скасовувати обов’язкові медогляди для школярів. Адже майже вирішено, що навчання відбуватиметься онлайн.

Чи слід дітям проходити медогляд перед школою, якщо навчальний рік проходитиме дистанційно

Він відповів, що скасовувати накази МОЗ військова адміністрація не може. По-друге, за словами Луніна, система охорони здоров'я області працює на всю потужність, усі лікарі - на місцях. Причин та підстав не проходити медогляд немає. Та порадив батькам слідкувати за здоров'ям своїх дітей.