У Горішніх Плавнях родинам чотирьох воїнів вручили ордени «За мужність»

У Горішніх Плавнях вручили державні нагороди родинам чотирьох військовослужбовців Збройних сил України, які загинули, захищаючи державу. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.
Ордени «За мужність» ІІІ ступеня сім’ям полеглих передали начальник Першого відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Олександр Пушенко та міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков.
Нагороди отримали родини:
солдата Андрія Альбіта, стрільця – помічника гранатометника 62-го окремого стрілецького батальйону. Він загинув 15 жовтня 2022 року під час бою поблизу Курдюмівки на Донеччині;
старшого солдата Гая Дудки, номера обслуги мотопіхотного відділення 23-го окремого мотопіхотного батальйону «Хортиця» 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Загинув 27 вересня 2022 року в селищі Піски на Донеччині;
солдата Євгена Кошляка, водія-електрика відділення управління штабу взводу зв’язку батальйону безпілотних систем 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Він загинув 28 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Вакалівщина на Сумщині;
солдата Миколи Кравця, майстра – номера обслуги самохідного артилерійського взводу 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Він загинув 8 вересня 2025 року поблизу Костянтинівки Краматорського району на Донеччині.
Військовослужбовців посмертно відзначили за особисту мужність і самовіддане виконання військового обов’язку.
Нагадаємо, нещодавно полеглому воїну із Горішніх Плавнів Сергію Олійнику присвоїли посмертну нагороду.
