ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави» — рік роботи, рік дії, рік відповідальності.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Горішніх Плавнях родинам чотирьох воїнів вручили ордени «За мужність»

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 160

 

Державні нагороди посмертно отримали сім’ї полеглих захисників

У Горішніх Плавнях вручили державні нагороди родинам чотирьох військовослужбовців Збройних сил України, які загинули, захищаючи державу. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.

Ордени «За мужність» ІІІ ступеня сім’ям полеглих передали начальник Першого відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Олександр Пушенко та міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков.

Нагороди отримали родини:

  • солдата Андрія Альбіта, стрільця – помічника гранатометника 62-го окремого стрілецького батальйону. Він загинув 15 жовтня 2022 року під час бою поблизу Курдюмівки на Донеччині;

  • старшого солдата Гая Дудки, номера обслуги мотопіхотного відділення 23-го окремого мотопіхотного батальйону «Хортиця» 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Загинув 27 вересня 2022 року в селищі Піски на Донеччині; 

  • солдата Євгена Кошляка, водія-електрика відділення управління штабу взводу зв’язку батальйону безпілотних систем 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Він загинув 28 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Вакалівщина на Сумщині;

  • солдата Миколи Кравця, майстра – номера обслуги самохідного артилерійського взводу 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Він загинув 8 вересня 2025 року поблизу Костянтинівки Краматорського району на Донеччині.

 

Військовослужбовців посмертно відзначили за особисту мужність і самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, нещодавно полеглому воїну із Горішніх Плавнів Сергію Олійнику присвоїли посмертну нагороду.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні нагородження війна воїни світла загиблі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх