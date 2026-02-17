Кременчужанка перемогла на чемпіонаті України з більярду

Чемпіонат України з більярду у дисципліні «комбінована піраміда» пройшов у Вінниці

У Вінниці завершився чемпіонат України з більярдного спорту у дисципліні «комбінована піраміда». У боротьбі найкращою серед учасників стала Анастасія Коваленко з Кременчука, здобувши перше місце та титул чемпіонки. Про це повідомлється на сторінці Полтавської обласної державної адміністрації.

Змагання зібрали сильних спортсменів з різних регіонів країни, і кременчужанка продемонструвала високий рівень майстерності та концентрації, випередивши конкурентів і заслужено піднявшись на найвищу сходинку п’єдесталу.

Нагадаємо, що наприкінці січня спортсмени з Кременчука вибороли нагороди на всеукраїнських змаганнях з більярду.