ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави» — рік роботи, рік дії, рік відповідальності.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Вбивство мера Олега Бабаєва

Апеляція у справі вбивства мера Кременчука Бабаєва та судді Лободенка: справу направили на новий розгляд

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 1 682

 Вирок Пирятинського суду скасували

Дніпровський апеляційний суд скасував вирок Пирятинського районного суду Полтавської області у справі щодо вбивства міського голови Кременчука Бабаєва та судді Лободенка та направив кримінальне провадження на новий розгляд до суду першої інстанції. Відповідну ухвалу апеляційна інстанція постановила за результатами розгляду апеляційних скарг сторін. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, 3 травня 2024 року Пирятинський районний суд виніс вирок у справі стосовно вбивств судді Автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка та міського голови Олега Бабаєва. За епізодом щодо вбивства судді Лободенка обвинувачених виправдали. За фактом вбивства Олега Бабаєва усіх обвинувачених визнали винними та призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Після оголошення вироку обвинувачених звільнили із зали суду до набуття вироком законної сили. Раніше вони перебували під вартою близько десяти років, а строк попереднього ув’язнення був зарахований відповідно до так званого «закону Савченко».
Тепер справу повторно розглядатиме суд першої інстанції.

Розслідування цієї справи тривало близько 10 років. Заяви про затягування розгляду кримінального провадження, рішення суддів, висновки комісій, численні самовідводи та майже покрокове відтворення подій у день вбивства мера Бабаєва ТЪ зібрав в одному матеріалі.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: судові справи апеляція вбивство Олег Бабаєв
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх