Апеляція у справі вбивства мера Кременчука Бабаєва та судді Лободенка: справу направили на новий розгляд

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 1 682

Дніпровський апеляційний суд скасував вирок Пирятинського районного суду Полтавської області у справі щодо вбивства міського голови Кременчука Бабаєва та судді Лободенка та направив кримінальне провадження на новий розгляд до суду першої інстанції. Відповідну ухвалу апеляційна інстанція постановила за результатами розгляду апеляційних скарг сторін. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, 3 травня 2024 року Пирятинський районний суд виніс вирок у справі стосовно вбивств судді Автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка та міського голови Олега Бабаєва. За епізодом щодо вбивства судді Лободенка обвинувачених виправдали. За фактом вбивства Олега Бабаєва усіх обвинувачених визнали винними та призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Після оголошення вироку обвинувачених звільнили із зали суду до набуття вироком законної сили. Раніше вони перебували під вартою близько десяти років, а строк попереднього ув’язнення був зарахований відповідно до так званого «закону Савченко».

Тепер справу повторно розглядатиме суд першої інстанції.

Розслідування цієї справи тривало близько 10 років. Заяви про затягування розгляду кримінального провадження, рішення суддів, висновки комісій, численні самовідводи та майже покрокове відтворення подій у день вбивства мера Бабаєва ТЪ зібрав в одному матеріалі.