Вбивство мера Олега Бабаєва: апеляційну справу розглядатиме суд у Дніпрі

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 1 142 Коментарів: 1

Апеляційну справу щодо вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва розглядатимуть у Дніпрі. Про це стало відомо із ухвали Верховного Суду України від 7 жовтня.

3 травня 2024 року Пирятинський райсуд виніс вирок у справі стосовно вбивств судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Олександра Лободенка та Кременчуцького міського голови Олега Бабаєва. За фактом вбивства судді Лободенка усіх обвинувачених виправдали. За фактом вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва усіх обвинувачених визнали винними та призначили покарання — ув’язнення на 15 років. Проте обвинувачених випустили із зали суду під особисте зобов’язання до набуття вироком законної сили. Вони пробули за ґратами близько 10 років, але за «законом Савченко» один день попереднього ув’язнення зараховується з два під час обчислення судом строку покарання. Тому вважається, що вони покарання відбули.

Проте сторона обвинувачення продовжила наполягати на довічному ув’язненні та готувала апеляційну скаргу.

Апеляцію мав розглянути найближчий до Кременчука апеляційний суд, у цьому випадку — Полтавський. Проте в ухвалі зазначено, що «усі судді, які працюють в судовій палаті з розгляду кримінальних справ зазначеного апеляційного суду, керуючись положеннями процесуального закону, заявили собі самовідводи». Керувалися у цьому випадку судді ч. 1 ст. 76 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки судді, які уже вели цю справу, не мають права розглядати її повторно, крім окремих випадків.

Тож Верховний Суд України постановив направити з Полтавського апеляційного суду до Дніпровського апеляційного суду апеляційну скаргу щодо вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва для розгляду.

Нагадаємо, розслідування цієї справи тривало близько 10 років. Заяви про затягування розгляду кримінального провадження, рішення суддів, висновки комісій, численні самовідводи та майже покрокове відтворення подій у день вбивства мера Бабаєва ТЪ зібрав в одному матеріалі.