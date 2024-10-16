На заході відвідувачі матимуть можливість послухати твори письменників, які зараз воюють за незалежність України
У четвер, 17 жовтня, кременчужан запрошують відвідати бібліотеку, аби долучитися до презентації антології військових письменників «Голоси». Про проведення заходу журналістам повідомили організатори.
Антологія містить твори за 2022-2023 роки, автори яких приєдналися до війська та виборюють незалежність України на фронті.
На заході лунатимуть «голоси» тих, хто продовжує писати з окопів, а також тих, хто на війні втратив своє життя.
Ініціатором проведення заходу стала Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука, що є співзасновницею Всеукраїнського форуму військових письменників.
Антологія змогла побачити світ завдяки підтримці Українського інституту книги та видавця ФОП Ігор Степурін.
Відбудеться презентація антології завтра, 17 жовтня, о 16.30 у приміщення Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Європейська 66/13.
Вхід на захід вільний.
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