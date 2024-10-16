Кременчужан кличуть до бібліотеки на презентацію антології військових письменників (афіша)

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 106

На заході відвідувачі матимуть можливість послухати твори письменників, які зараз воюють за незалежність України

У четвер, 17 жовтня, кременчужан запрошують відвідати бібліотеку, аби долучитися до презентації антології військових письменників «Голоси». Про проведення заходу журналістам повідомили організатори.

Антологія містить твори за 2022-2023 роки, автори яких приєдналися до війська та виборюють незалежність України на фронті.

На заході лунатимуть «голоси» тих, хто продовжує писати з окопів, а також тих, хто на війні втратив своє життя.

Ініціатором проведення заходу стала Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука, що є співзасновницею Всеукраїнського форуму військових письменників.

Антологія змогла побачити світ завдяки підтримці Українського інституту книги та видавця ФОП Ігор Степурін.

Відбудеться презентація антології завтра, 17 жовтня, о 16.30 у приміщення Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Європейська 66/13.

Вхід на захід вільний.



