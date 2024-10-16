Під Полтавою зіткнулися пасажирський автобус та легковик — поліція

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Учора, 15 жовтня, близько 15.30 на дорозі поблизу села Мачухи під Полтавою сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль «ЗАЗ-Daewoo» під керуванням місцевого 63-річного водія та пасажирський автобус «ЧАЗ» сполученням Полтава-Кобеляки із 60-річним водієм за кермом.

Внаслідок зіткнення травмувався водій легковика — його ушпиталили до лікарні. Водій та пасажири автобуса не постраждали.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці зіткнулися автобус і легковик, в результаті чого постраждала 15-річна пішохідка.