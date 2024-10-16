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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують зниклого безвісти Руслана Петренка

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 348

 

Востаннє чоловіка бачили 7 жовтня

На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 43-річного мешканця Миргорода Руслана Петренка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили 7 жовтня — він пішов з дому і з того часу не виходить з рідними на зв’язок. 

Прикмети зниклого: високого зросту, худорлявої статури, коротке волосся. Може бути одягнений у спортивні штани, спортивну кофту та кросівки темного кольору, сіру футболку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування Руслана Петренка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами (099) 657-63-03, (066) 090-53-42, 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, учора на Кременчуччині розшукували зниклого безвісти 13-річного Степана Кириченка. Невдовзі хлопця знайшли.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: розшук зниклий безвісти поліція
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