На Полтавщині розшукують зниклого безвісти Руслана Петренка

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 348

На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 43-річного мешканця Миргорода Руслана Петренка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили 7 жовтня — він пішов з дому і з того часу не виходить з рідними на зв’язок.

Прикмети зниклого: високого зросту, худорлявої статури, коротке волосся. Може бути одягнений у спортивні штани, спортивну кофту та кросівки темного кольору, сіру футболку.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування Руслана Петренка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами (099) 657-63-03, (066) 090-53-42, 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, учора на Кременчуччині розшукували зниклого безвісти 13-річного Степана Кириченка. Невдовзі хлопця знайшли.