В одному з університетів «навчалися» 225 фейкових студентів: правоохоронці викрили три схеми ухилення від мобілізації

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Корупційні схеми з підробкою освітніх документів та медичних висновків, що давали право на відстрочку від мобілізації ліквідовані у Києві, Черкасах та на Закарпатті

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще три корупційні схеми, що дозволяли ухилятися від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті. У результаті комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок, серед яких – керівники двох приватних закладів вищої освіти та посадовці військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Закарпатті були затримані ректор та проректор одного з приватних університетів, які зараховували ухилянтів на бакалаврат без вступних екзаменів, обіцяючи таким «студентам» безперешкодне оформлення відстрочки. Після викриття СБУ, комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки для 225 осіб, які скористалися «студентською схемою» ухилення від мобілізації.

У Київській області правоохоронці викрили заступника директора фінансового коледжу та двох його підлеглих, які «задніми числами» оформлювали своїх клієнтів до аспірантури. Для реалізації злочину фігуранти супроводжували «вступ» ухилянтів до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися.

У такий спосіб ухилянти отримували «право» на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон. Вартість таких «послуг» становила до 8 тисяч американських доларів.

У Черкасах були виявлені троє представників військово-лікарської комісії, які продавали ухилянтам фальшиві медичні висновки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Для цього організатори залучили медсестру, яка підшукувала потенційних клієнтів та підтримувала зв’язок між ними та представниками ВЛК.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 369-2) та за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи з викриття корупційних схем проводили під процесуальним керівництвом Київської та Закарпатської обласних прокуратур, а також Черкаської окружної прокуратури та Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що через наплив охочих вступити в аспірантуру, щоб уникнути мобілізації, Україна могла залишитись без справжніх науковців. Він розповів, що з початком повномасштабної війни та проведення загальної мобілізації кількість бажаючих вступити в аспірантуру зросла в десятки разів. Так цього року кількість чоловіків, що виявили бажання вступити в аспірантуру, збільшилася у 40 разів у порівнянні з 2021-м!

А за підсумками вступної кампанії 2023 року кількість чоловіків старше 30 років, які вступили до вищих навчальних закладів на платну форму навчання, зросла у 23 рази!