Цього року кількість чоловіків, бажаючих вступити в аспірантуру, збільшилася у 40 разів у порівнянні з 2021-м

Міністр освіти Оксен Лісовий вважає, що через «50-річних аспірантів» Україна може залишитись без справжніх науковців
Через наплив бажаючих вступити в аспірантуру, щоб уникнути мобілізації, Україна могла залишитись без справжніх науковців. Про це в інтерв’ю BBC сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Він розповів, що з початком повномасштабної війни та проведення загальної мобілізації кількість бажаючих вступити в аспірантуру зросла в десятки разів.
При цьому Оксен Лісовий зауважив, що в Україні було 33 тисячі ліцензійного обсягу, і, враховуючи корупційні ризики, «ми зрозуміли, що зараз ці люди заповнять собою всі ці 33 тисячі місць». Він пояснив, що наразі у різних Телеграм-каналах пропонується безліч способів організувати відстрочку, і «вартість» аспірантури там 6800. $ А загальний обсяг корупційного ризику складав 255 млн . $
Тому, зазначив Оксен Лісовий, було прийнято рішення закрити на період війни всю контрактну аспірантуру, але при цьому збільшити держзамовлення.
Оксен Лісовий додав, що у питанні тих 25 тисяч аспірантів, що вступили до прийняття цих змін, є ідея ввести єдиний державний залік наприкінці другого курсу, але це рішення поки що в проєкті.
Наприкінці червня цього року Міністерство освіти та науки України опублікувало наказ про зміну правил вступу на навчання в аспірантурі, підписаний через надмірний цьогорічний ажіотаж серед чоловіків призовного віку на вступ на третій рівень вищої освіти.
Відповідно до нового наказу, всі студенти-контрактники, які навчаються на аспірантурі, втратили можливість отримати відстрочку від мобілізації.
Нагадаємо, за підсумками вступної кампанії 2023 року кількість чоловіків старше 30 років, які вступили до вищих навчальних закладів на платну форму навчання, зросла у 23 рази. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media з використанням відкритих даних Міносвіти України. Так, у 2023 році частка чоловіків серед усіх студентів-першокурсників платної форми навчання становило 70%. Найбільше зростання кількості студентів-чоловіків було помітне у вікових категоріях 30+ та 40+.
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