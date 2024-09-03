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Освіта, Війна

Цього року кількість чоловіків, бажаючих вступити в аспірантуру, збільшилася у 40 разів у порівнянні з 2021-м

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 115

 

Міністр освіти Оксен Лісовий вважає, що через «50-річних аспірантів» Україна може залишитись без справжніх науковців

Через наплив бажаючих вступити в аспірантуру, щоб уникнути мобілізації, Україна могла залишитись без справжніх науковців. Про це в інтерв’ю BBC сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він розповів, що з початком повномасштабної війни та проведення загальної мобілізації кількість бажаючих вступити в аспірантуру зросла в десятки разів.

— У 2020 році ми мали трошки понад 1900 аспірантів-чоловіків 25+. У 2021 їх було 2300 з «хвостиком». 2022-й — 19 000, 2023-й — 23 000, на Єдиний вступний іспит 2024-го — 91 000 чоловіків 25+, — розповів міністр освіти.

При цьому Оксен Лісовий зауважив, що в Україні було 33 тисячі ліцензійного обсягу, і, враховуючи корупційні ризики, «ми зрозуміли, що зараз ці люди заповнять собою всі ці 33 тисячі місць». Він пояснив, що наразі у різних Телеграм-каналах пропонується безліч способів  організувати відстрочку, і «вартість» аспірантури там 6800. $ А загальний обсяг корупційного ризику складав 255 млн . $

Тому, зазначив Оксен Лісовий, було прийнято рішення закрити на період війни всю контрактну аспірантуру, але при цьому збільшити держзамовлення.

— Тобто аспірантура за державним замовленням сьогодні має обсяг, який вона ніколи за часів незалежності не мала, — 7000 місць. Бо ми ризикували залишитись без справжніх науковців, які не готові платити 6 800 за свій вступ, — пояснив він.

Оксен Лісовий додав, що у питанні тих 25 тисяч аспірантів, що вступили до прийняття цих змін, є ідея ввести єдиний державний залік наприкінці другого курсу, але це рішення поки що в проєкті.

Наприкінці червня цього року Міністерство освіти та науки України опублікувало наказ про зміну правил вступу на навчання в аспірантурі, підписаний через надмірний цьогорічний ажіотаж серед чоловіків призовного віку на вступ на третій рівень вищої освіти.

Відповідно до нового наказу, всі студенти-контрактники, які навчаються на аспірантурі, втратили можливість отримати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, за підсумками вступної кампанії 2023 року кількість чоловіків старше 30 років, які вступили до вищих навчальних закладів на платну форму навчання, зросла у 23 рази. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media з використанням відкритих даних Міносвіти України. Так, у 2023 році частка чоловіків серед усіх студентів-першокурсників платної форми навчання становило 70%. Найбільше зростання кількості студентів-чоловіків було помітне у вікових категоріях 30+ та 40+. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міносвіти аспірантура відстрочка мобілізація вступна кампанія
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