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Міносвіти змінює правила вступу до аспірантури через велику кількість чоловіків, які хочуть вступити

Вчора, 21:10 Переглядів: 202

 

Майже 92 тисячі чоловіків цього року хочуть поступити до аспірантури, що у десятки разів більше, ніж до війни

Міністерство освіти та науки змінює правила вступу до аспірантури через «аномальну кількість чоловіків, які зареєструвалися на ЄВІ». З початком війни виник ажіотаж на вступ до аспірантури, тому, що навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації. Про це сьогодні повідомив міністр освіти Оксен Лісовий у Facebook.

За його словами, вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку.

- Акцент - на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті - з 3 200 до 7 000, - зазначив Лісовий.

До початку повномасштабної війни щороку в аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали 7 – 8 тисяч людей, на підставі іспитів безпосередньо в ЗВО та наукових установах. Цього року МОН запровадив обов’язковий тест для вступу до аспірантури - ЄВІ. Його також складатимуть і майбутні магістри.

- У 2024 році для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше — 91 561 особа. Рекорд всіх рекордів, — написав очільник міністерства освіти. 

Міністр додав, що «не можна жити у світі подвійних стандартів, де одні захищають свободу, правду, гідність і справедливість, а інші чинять навпаки та ще й навчають дітей перших».

Міністр освіти також написав, що тепер прохідний бал в частині ТЗНК — 160. 

Нагадаємо, за підсумками вступної кампанії 2023 року кількість чоловіків старше 30 років, які вступили до вищих навчальних закладів на платну форму навчання, зросла у 23 рази. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media з використанням відкритих даних Міносвіти України. Так, у 2023 році частка чоловіків серед усіх студентів-першокурсників платної форми навчання становило 70%. Найбільше зростання кількості студентів-чоловіків було помітне у вікових категоріях 30+ та 40+. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: МОН Міносвіти вступ правила студенти
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