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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі плавці здобули призові місця на чемпіонаті України

Вчора, 20:12 Переглядів: 141

 

У змаганнях брала участь молодь із вадами слуху

Кременчуцькі плавці представляли Полтавщину на чемпіонаті України з плавання серед молоді із вадами слуху та здобули на змаганнях призові місця. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Микола Різник та Максим Самодрин — вихованці відділення плавання Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1.  

На змаганнях Микола Різник посів III місце серед дорослих на дистанції 200 м батерфляєм та II місце на дистанції 400 м комплексним плаванням. Серед молоді — II місце на дистанції 200 м батерфляєм, II місце на дистанції 400 м комплексним плаванням, II місце на дистанції 200 м комплексним плаванням.

 

Максим Самодрин здобув VII місце в категорії «абсолют» на дистанції 200 метрів брасом.

Змагання проходили з 19 до 22 червня у Полтаві. Участь у них взяли 58 спортсменів з усієї України.

 

Готувала спортсменів до чемпіонату заслужена тренерка України Анна Келембет.

Нагадаємо, у лютому кременчуцькі плавці вибороли 8 призових місць на обласному чемпіонаті.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: спорт плавання Акварена вади слуху
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