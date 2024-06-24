У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік відключень електроенергії на 25 червня

ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення електроенергії на завтра, 25 червня.
Вони діятимуть:
Зрозуміти, яка у вас черга, аби відслідкувати графік відключення можна ТУТ.
Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» повідомили, що графік відключень 25 червня діятиме протягом всього дня — з 00.00 до 24.00.
Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло - перелік адрес.
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