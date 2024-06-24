У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік відключень електроенергії на 25 червня

Вчора, 19:39 Переглядів: 1 333 Коментарів: 2

ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення електроенергії на завтра, 25 червня.

Вони діятимуть:

з 00.00-02.00, 05.00-12.00 та 23.00-24.00 – 2 черги (графік С2)

з 02.00-05.00 та 12.00-23.00 – 3 черги (графік С3)

Зрозуміти, яка у вас черга, аби відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» повідомили, що графік відключень 25 червня діятиме протягом всього дня — з 00.00 до 24.00.

Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло - перелік адрес.