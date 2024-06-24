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У «Полтаваобленерго» оприлюднили графік відключень електроенергії на 25 червня

Вчора, 19:39 Переглядів: 1 333 Коментарів: 2

 

Графік погодинних відключень електроенергії завтра діятиме увесь день

ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення електроенергії на завтра, 25 червня.

Вони діятимуть:

Зрозуміти, яка у вас черга, аби відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» повідомили, що графік відключень 25 червня діятиме протягом всього дня — з 00.00 до 24.00.

Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло - перелік адрес.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла графік відключень
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Коментарі: 2

978
Andron777:
Вчора, 20:19

А зробити так, щоб людина написала свою адресу і взнала яка в неї черга зробити слабо? Невже це так складно?


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zzzzzz:
Вчора, 20:26

Цитата: Andron777

А зробити так, щоб людина написала свою адресу і взнала яка в неї черга зробити слабо? Невже це так складно?

Є така можливість energy-ua.info


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