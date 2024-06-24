НЕК «Укренерго» повідомила про графіки погодинних відключень електроенергії на завтра, 25 червня

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 1

Графіки будуть застосовувати увесь день – з 00.00 до 24.00

НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 25 червня, графіки відключень електрики діятимуть увечь день - з 00.00 до 24.00.

У пресслужбі «Укренерго» зазначають, що обсяг обмежень буде більшим з 2.00 до 5.00 та з 12.00 до 23.00.

- Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські енергетичні обʼєкти упродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів. За даними «Укренерго», вимушені відключення електроенергії – наслідок цілеспрямованих атак РФ на українську енергосистему. Електроенергії не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що внаслідок масованих ракетних така РФ у березні було знищено 80% теплової генерації. У Міненерго повідомляли, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після Україна втратила 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції та гідроелектростанції «Укргідроенерго».