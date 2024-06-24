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Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 115

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 25 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 7.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 46-100А;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • вул. Пілотів, 1-20;
  • вул. Херсонська, 1-22.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садковський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Лікаря Бончука, 28-30;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1;
  • вул. Республіканська, 93, 93А;
  • вул. Експресівська, 47-58;
  • пров. Караванний, 1-48А;
  • просп. Полтавський, 142-187/2;
  • вул. С. Делоне, 4;
  • вул. Хортицька, 3-28/56;
  • вул. В.Симоненка, 90-112;
  • вул. Г-ла Чайки, 1, 29;
  • пров. Ємельяненка, 3;
  • вул. М. Калачевського, 3, 5, 6, 9;
  • вул. В.Кришталя, 24Б-95А;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
  • вул. Соні Делоне, 33-40;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44А-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • туп. Василя Каразіна, 3-8;
  • пров. Веселий, 3-32;
  • туп. Миколи Сціборського;
  • пров. Новогеоргіївський, 14-21;
  • пров. Ударний, 2;
  • вул. Черниша, 17А;
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А;
  • вул. Софіївська, 75;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7-12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-54;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • пров. Медовий, 2А;
  • вул. Сержанта Мельничука, 186, 215А.

З 6.00 до 18.00

  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • вул. Революціонерів;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Європейська, 25, 25А, 27, 31, 33, 44В;
  • вул. Переяславська, 40, 42;
  • вул. Сержанта Мельничука, 7, 9.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
  • вул. Василя Стуса, 43/1-64;
  • вул. Гайдамацька, 11/21-44;
  • пров. Грузинський, 3-9/20;
  • вул. Кавалерійська, 2-49;
  • вул. Космонавтів, 39/14-76/12А;
  • вул. Ліщинова, 4, 6, 8, 27, 29;
  • вул. Чорноморська, 15/10-66;
  • пров. С. Петренка, 1-33;
  • пров. Космонавтів, 1-9;
  • пров. Олега Ольжича, 1-20;
  • пров. П. Орлика, 4-11А;
  • пров. Чигиринський, 2-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • туп. Космонавтів, 1, 2;
  • туп. П. Орлика, 3А;
  • вул. Проліскова, 5, 11.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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