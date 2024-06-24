Які виплати передбачені пораненим військовослужбовцям – Міноборони

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Міністерство оборони України продовжує забезпечувати соціальну підтримку пораненим військовослужбовцям під час перебування на лікуванні. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Департаменту соціального забезпечення Міноборони України, такі виплати здійснюються протягом щонайменше перші чотири місяці.

Військовослужбовцям, які знаходяться у лікарняних закладах або у відпустці для лікування через хворобу, нараховується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні. Ця виплата надається не довше ніж чотири місяці з моменту вибуття з військової частини.

Грошове забезпечення після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні виплачується згідно з висновком медичного закладу та рішенням командира військової частини.

Крім того, військовослужбовцям, які через поранення (контузію, травму, каліцтво) перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я (включаючи закордонні), або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК, виплачується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень, починаючи з дня отримання такого поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу.

Наголошується, що система виплат розрахована на підтримку військових під час їхнього важкого періоду лікування та відновлення здоров’я, забезпечуючи відповідну соціальну підтримку та матеріальне забезпечення.