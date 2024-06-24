На Полтавщині прогнозують грози і сильний вітер

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До кінця доби 24 червня у західній половині Полтавської області очікуються грози, місцями шквал 15-20 м/с та град. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.