Ще одна релігійна громада Полтавщини перейшла до Православної церкви України

На Полтавщині іще одна релігійна громада перейшла від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Уперше служба українською мовою пройшла у храмі села Піщаного Решетилівської громади. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав протоієрей Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ Олександр Горай.
— У свято Пресвятої Трійці відбулась знаменна подія: ще один храм залишив Московську Церкву і приєднався до Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ. Знаменно, що це була літургія на честь свята П’ятидесятниця — дня народження Церкви! — пише протоієрей.
За словами священослужителя, громаді ще потрібно привести до ладу храмову будівлю, навести порядки на території та відродити справжнє парафіяльне життя громади, наповнюючи храм на кожній службі.
Нагадаємо, у травні до ПЦУ перейшла релігійна громада села Дібрівка на Миргородщині.
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