Ще одна релігійна громада Полтавщини перейшла до Православної церкви України

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На Полтавщині іще одна релігійна громада перейшла від Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Уперше служба українською мовою пройшла у храмі села Піщаного Решетилівської громади. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав протоієрей Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ Олександр Горай.

— У свято Пресвятої Трійці відбулась знаменна подія: ще один храм залишив Московську Церкву і приєднався до Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ. Знаменно, що це була літургія на честь свята П’ятидесятниця — дня народження Церкви! — пише протоієрей.

За словами священослужителя, громаді ще потрібно привести до ладу храмову будівлю, навести порядки на території та відродити справжнє парафіяльне життя громади, наповнюючи храм на кожній службі.

Нагадаємо, у травні до ПЦУ перейшла релігійна громада села Дібрівка на Миргородщині.