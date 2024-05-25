Ще одна релігійна громада Полтавщини перейшла до Православної церкви України

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 0

На зборах релігійної громади у селі Дібрівка на Миргородщині одноголосно вирішили відокремитися від Української православної церкви Московського патріархату

Ще одна релігійна громада Полтавщини перейшла до Правоставної церкви України. Мива йде про село Дібрівка на Миргородщині. Про це повідомив благочинний Миргородського благочиння ієрей Сергій Лаврик.

Минулого тижня у Дібрівці пройшли збори, де одностайно було прийнято рішення про відокремлення від УПЦ МП. Перше богослужіння у складі Православної церки України священики планують провести за кілька тижнів.

За словами Сергія Лаврика, у Миргородському районі лишилися тільки дві громади, які входять до складу Української правоставної церкви Московського патріархату.

Що у Кременчуці?

Станом на кінець серпня 2023 року у Кременчуці служителів московського патріархату більше, аніж представників православної церкви України — на все місто діють 5 релігійних парафій та ставропігійних релігійних організацій ПЦУ. Така їх кількість пояснюється тим, що кременчуцькі віряни лише зараз починають проявляти свою українську ідентичність.

У вересні Свято-Успенський собор у Піщаному прийняли до складу ПЦУ як ставропігійну громаду. Проте у Кременчуцькій єпархії УПЦ таке рішення назвали незаконним.

Також митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що на сьогодні вплив Української православної церкви (Московського патріархату) у Полтавській області зменшився, але духовенство під тиском утримує священників і громади. Але Кременчуцька єпархія УПЦ заперечувала звинувачення у залякуванні їх служителів і жодних фактів утиску або погроз вони не виявляли. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.



