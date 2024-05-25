Ще одна релігійна громада Полтавщини перейшла до Православної церкви України

На зборах релігійної громади у селі Дібрівка на Миргородщині одноголосно вирішили відокремитися від Української православної церкви Московського патріархату
*фото ілюстративне
Ще одна релігійна громада Полтавщини перейшла до Правоставної церкви України. Мива йде про село Дібрівка на Миргородщині. Про це повідомив благочинний Миргородського благочиння ієрей Сергій Лаврик.
Минулого тижня у Дібрівці пройшли збори, де одностайно було прийнято рішення про відокремлення від УПЦ МП. Перше богослужіння у складі Православної церки України священики планують провести за кілька тижнів.
За словами Сергія Лаврика, у Миргородському районі лишилися тільки дві громади, які входять до складу Української правоставної церкви Московського патріархату.
Станом на кінець серпня 2023 року у Кременчуці служителів московського патріархату більше, аніж представників православної церкви України — на все місто діють 5 релігійних парафій та ставропігійних релігійних організацій ПЦУ. Така їх кількість пояснюється тим, що кременчуцькі віряни лише зараз починають проявляти свою українську ідентичність.
У вересні Свято-Успенський собор у Піщаному прийняли до складу ПЦУ як ставропігійну громаду. Проте у Кременчуцькій єпархії УПЦ таке рішення назвали незаконним.
Також митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що на сьогодні вплив Української православної церкви (Московського патріархату) у Полтавській області зменшився, але духовенство під тиском утримує священників і громади. Але Кременчуцька єпархія УПЦ заперечувала звинувачення у залякуванні їх служителів і жодних фактів утиску або погроз вони не виявляли. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.
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