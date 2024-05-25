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Надзвичайні новини

У центрі Кременчука на перехресті сталася аварія — соцмережі

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 113

 

Інформації про потерпілих наразі немає, рух перехрестям частково обмежений  

Сьогодні, 25 травня, близько 16.30 у Кременчуці на перехресті вулиць Левка Лук'яненка та Майора Борищака сталася дорожньо-транспортна пригода. Фото з місця події з'явилися у місцевому телеграм-каналі.

 

За попередньою інфрмацією, учасниками аварії стали два легковики. Наразі відомо про механічні пошкодження автомобілів. Інформації про постраждалих поки немає.

На місці працюють патрульні для оформлення відповідних матеріалів. Рух на перехресті частково обмежений.

Нагадаємо, учора, 24 травня, на вулиці Івана Мазепи у Кременчуці співробітник райуправління поліції на службовій машині збив пішоходку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Х Кременчук
Теги: аварія ДТП перехрестя
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