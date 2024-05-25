У неділю у Кременчуці будуть планові відключення світла: де та коли

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 169

Ці відключення пов'язані із ремонтними роботами та нестосуються можливих графіків погодинного відключення світла

У неділю, 26 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

вул. Василя Стуса, 43/1-64;

вул. Кавалерійська, 2;

пров. Сергія Петренка, 1-21;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25.

Поділитись новиною



