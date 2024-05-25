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Ще близько 2 км браконьєрських сіток вилучили рибоохоронці із Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 120

 

Спійману рибу, що була у сітках, інспектори випустили назад у воду

У четвер, 23 травня, інспектори відділу оперативного реагування Держрибагентства виявили та вилучили із акваторії Кременчуцького водосховища браконьєрські сітки з рибою. Про це повідомляють у пресслужбі Держрибагентства.

Загалом інспектори знайшли 30 сіток загальною довжиною близько 2 км. У сітках знаходилося 46 рибин вагою 70 кг — лящі, карасі сріблясті, коропи, білизни, судаки. Усю рибу патрульні дістали із сіток та випустили назад у воду. Таким чином вдалося уникнути нанесення збитків рибному господарству України.

Усі браконьєрські сітки рибоохоронці вилучили відповідно до складеного акту.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині «нічний» браконьєр наловив риби на понад 170 тисяч гривень.

Нині на Полтавщині продовжує діяти операція «Нерест» — працівники Держекоінспекції та рибоохоронного патруля проводять постійні рейди для виявлення браконьєрів. На водоймах Кременчуччини заборона на вилов риби триватиме до 9 червня.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держрибагентство Джерело відео: Держрибагентство
Теги: браконьєри браконьєрство риба сітки Кременчуцьке водосховище
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