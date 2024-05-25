У понеділок на Кременчуччині попрощаються із полеглим спецпризначенцем Антоном Сурженком

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У понеділок, 27 травня, Козельщинська громада проводжатиме в останню путь свого полеглого земляка — молодшого лейтенанта Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Антона Сурженка. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці громади.

Із липня 2020 року чоловік працював у Службі судової охорони Полтавщини — забезпечував захист судових установ у Кременчуці. У квітні 2023 року Антон звільнився та приєднався до лав спецпідрозділу «Лють» Національної поліції.

Загинув під час виконання бойового завдання 23 травня 2024 року поблизу міста Часів Яр на Донеччині.

Прощання та поховання воїна відбудеться у понеділок, 27 травня, о 12.00 у селі Солониця Козельщинської громади.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.