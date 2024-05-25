Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

У понеділок на Кременчуччині попрощаються із полеглим спецпризначенцем Антоном Сурженком

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 540

 

Прощання відбудеться у селі Солониця Козельщинської громади

У понеділок, 27 травня, Козельщинська громада проводжатиме в останню путь свого полеглого земляка — молодшого лейтенанта Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Антона Сурженка. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці громади.

Із липня 2020 року чоловік працював у Службі судової охорони Полтавщини — забезпечував захист судових установ у Кременчуці. У квітні 2023 року Антон звільнився та приєднався до лав спецпідрозділу «Лють» Національної поліції.

Загинув під час виконання бойового завдання 23 травня 2024 року поблизу міста Часів Яр на Донеччині.

Прощання та поховання воїна відбудеться у понеділок, 27 травня, о 12.00 у селі Солониця Козельщинської громади.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Козельщинська громада
Теги: Козельщина загиблий війна Прощання поховання воїни світла національна поліція Лють
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх