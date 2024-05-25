У Градизькій громаді продовжує руйнуватися дамба

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У Градизькій громаді на Кременчуччині продовжує руйнуватися дамба. Це підтвердила спеціальна комісія під час огляду аварійної ділянки у селі Мозоліївка 21 травня.

Обстежували дамбу начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області Олександр Монастирський, голова Градизької селищної ради Мирослав Носа, представники технічного та авторського нагляду по об’єкту будівництва та спеціалісти Офісу.

За даними Регіонального офісу водних ресурсів, через форсування Кременчуцького водосховища із березня цього року рівень води не відповідає встановленому нормальному підпертому рівню (НПР-81,00 мБс). У Гідрометобсерваторії (м. Світловодськ Кіровоградська область) повідомляють, що за цей час зафіксовано перевищення рівня води на 25-42 см.

21 травня комісія обстежила аварійну ділянку дамби та підтвердила факт її руйнування. Окремі місця зазнали істотного переформування внаслідок тривалого утримання форсованого рівня води на Кременчуцькому водосховищі, зливових дощів, штормів та під впливом вітрохвильових явищ. Дамба виположилась в напрямку водосховища, а це призвело до звуження гребеня місцями на 1,0- 3,0 м.

У Регіональному офісі водних ресурсів заявляють, що подальше утримання рівня води до відмітки вище за нормальний підпертий рівень у Кременчуцькому водосховищі може призвести до ще гірших наслідків.

Представники оглядової комісії також закликали відповідні органи на обласному та державному рівнях звернути увагу на ситуацію із дамбою, аби запобігти погіршенню ситуації.

Нагадаємо, комісійне обстеження берегової лінії Кременчуцького водосховища проводилося і у квітні. Тоді комісія прийняла рішення щодо необхідних заходів для мінімізації наслідків подальшого підняття рівня води та забезпечення безпеки прибережних територій.

Також цього тижня у Кременчуцькій райвійськадміністрації відзвітували, що підтоплення цього року уже не буде, а наслідки весняного паводку — мінімальні.